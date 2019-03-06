أمازون تسحب أكواب ديزني بسبب خطرها على الأطفال

سحبت شركة أمازون الشهيرة للتسويق الإلكتروني مجموعة كبيرة من أكواب الشرب للأطفال التي عليها رسومات شخصيات ديزني العلمية وسط تصاعد للمخاوف من سلامة هذه العبوات على صحة الأطفال.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلا عن وزارة الصحة البريطانية أن الطلاء المستخدم يحتوي على معدن الكادميوم السام الذي يرتبط بخطر تلف الكلى والعظام وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وعلى الرغم من اتباع معايير السلامة فإنه يُسمح باستخدام الطلاء الذي يحتوي على الكادميوم على الأواني الزجاجية، وذكرت شركة أمازون أن المجموعة التي تم سحبها بها الكادميوم بالقرب من حافة الأكواب حيث يصبح خطر تناوله أعلى.

وطالبت الشركة البائعين في بيان بضرورة اتباع إرشادات البيع الخاصة بالشركة وأولئك الذين لا يستجيبون سيخضعون لإجراءات عقابية بما في ذلك احتمال إزالة حساباتهم.

وتم إنتاج الأكواب بموجب ترخيص من شركة ديزني من قبل شركة تسمى "هاف مون باي" والتي قالت إنها "تحقق في هذا المنتج وصنعه في ضوء النتائج التي توصلت إليها جامعة بليموث الأمريكية بعد تحليل عدد كبير من المنتجات".