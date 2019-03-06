علاج محتمل لـ"ألزهايمر" من بروتين في دماء الحوامل

توصل فريق بحثي أسترالي إلى إمكانية استخدام بروتين قوي موجود في دم النساء الحوامل للوقاية وعلاج مرض ألزهايمر.

وخلال البحث المنشور في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، توصل الفريق البحثي بقيادة الدكتورة آمي وايت من جامعة فلندرز في جنوب أستراليا، إلى أن بروتين منطقة الحمل والمعروف باسم (PZP)، يعمل على تثبيت البروتينات المتعسرة المرتبطة بالحمل ويمنعها من تكوين رواسب في المشيمة، وهو الأمر نفسه الذي يحتاج إليه كبار السن حتى لا تترسب مثل هذه البروتينات، ومنها بروتينات "الببتيد أميلويد بيتا" المسببة لمرض ألزهايمر.

والحمل هو حالة فسيولوجية فريدة من نوعها تنطوي على الضغوط البيولوجية التي تعزز تلف البروتين (misfolding) داخل جسم الأمهات، ولولا وجود بروتين منطقة الحمل والمعروف باسم (PZP)، سيحدث تراكم البروتينات المسببة للإجهاض والتي تسبب الحالة المعروفة باسم "تسمم الحمل".

وتقول الدكتورة آمي وايت في تقرير نشره موقع جامعة فلندرز، بالتزامن مع نشر الدراسة: "الفهم الأفضل للكيفية التي تعالج بها الأمهات تراكم البروتينات المسببة للإجهاض أثناء الحمل، يساعدنا على تطوير استراتيجيات علاجية جديدة لبعض الاضطرابات الأكثر شيوعا والمرتبطة بالشيخوخة مثل ألزهايمر، لأنها تحدث بسبب غياب مثل هذا الدور الذي يقوم به البروتين (PZP) مع النساء أثناء الحمل".