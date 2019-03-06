الملكة إليزابيث تحتفل بالذكرى الـ50 لتنصيب تشارلز أميرا لويلز

أقامت الملكة البريطانية إليزابيث حفلاً رسمياً بقصر بكنجهام، الثلاثاء 5 مارس/آذار، بمناسبة الذكرى الـ50 لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميراً لويلز.
وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت وميجان، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة 50 عاماً.
وصار تشارلز أميراً لويلز، وهو لقب يشغله تقليدياً ولي عهد التاج البريطاني، في يوليو/تموز عام 1958، وكان عمره آنذاك 9 سنوات/ وتولى رسمياً مهام منصبه في حفل أذاعه التلفزيون بقلعة كارنارفون في يوليو/تموز عام 1969.
وجرى عرض الشعارات الملكية التي وضعها تشارلز في تلك المناسبة، إلى جانب التاج والسيف وشعارات ملكية أخرى خلال الحفل الرسمي الذي أقيم، الثلاثاء.
وشاركت شخصيات من جمعيات خيرية مقرها ويلز في الحفل، فيما أدى طلاب بكلية ويلز الملكية للموسيقى والدراما عروضاً موسيقية. وألقى جاستن ويلبي، أسقف كانتربري، خطاباً في الحفل.
وسيكون تشارلز، البالغ من العمر 70 عاماً، أكبر ملوك بريطانيا سناً في حال توليه العرش خلفاً للملكة إليزابيث، البالغة 92 عاماً، وهي صاحبة الرقم القياسي لأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.
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