شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة جهير بنت سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية عن وفاة صاحبة السمو الملكى الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان صادر من الديوان الملكي السعودي ،أنه سيصلى عليها بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة جهير بنت سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.