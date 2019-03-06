فلسطين تصرخ: الأقصى يتعرض لتهديدات خطيرة

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مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تغول قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم، معتبرة قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، مقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، عن طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه، مطالبة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى.
وقال البيان: «تتابع الوزارة باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بغية مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى». وأضافت الوزراة، إن سلطات الاحتلال تواصل بشتى
وقال البيان: «تتابع الوزارة باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بغية مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى».
وأضافت الوزراة، إن سلطات الاحتلال تواصل بشتى الوسائل والأساليب استكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى وباحاته وتهويده، وتركزت هجمة الاحتلال وأذرعه المختلفة على الأقصى في الأسابيع الماضية على الأوقاف الإسلامية ومشايخها، في محاولة لسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وحرمانها من ممارسة مهامها ودورها التاريخي في الحفاظ على الأقصى.
وهددت محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالقوة خلال أسبوع، في تحد لمجلس الأوقاف الإسلامي وللمواطنين المقدسيين الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسفية عن المسجد.
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