انت الان تتابع فلسطين تصرخ: الأقصى يتعرض لتهديدات خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تغول قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم، معتبرة قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، مقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، عن طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه، مطالبة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

وقال البيان: «تتابع الوزارة باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بغية مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى». وأضافت الوزراة، إن سلطات الاحتلال تواصل بشتى

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