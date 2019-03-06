شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية فى قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية وقائدها أكرم الكعبى فى قائمة الإرهاب.

وقالت الوزارة فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم أن قرار الإدراج يهدف الى منع الموارد التى تستخدمها "النجباء" وقائدها فى "التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".

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وأوضحت الوزارة أن الكعبى أسس فى 2013 ميليشيا حركة النجباء المدعومة من إيران مضيفة ان الحركة تحصل على تمويل من الحكومة العراقية التى لا تسيطر عليها.



وأضافت أن الحركة أعلنت ولاءها لإيران وللمرشد الإيرانى الأعلى آية الله خامنئي.



ويعنى القرار تجميد جميع ممتلكات ومصالح الحركة وقائدها الخاضعة للولاية الأمريكية وحظر انخراط الأمريكيين فى أى تعامل معهم.