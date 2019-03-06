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© AP Photo / Adel Hana
وأضاف البيان: "ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة إلى محاولة المساس بمواطني إسرائيل وسيواصل العمل بقوة ضد هذه النشاطات الإرهابية".
وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن إطلاق البالونات حيث قال في بيانه: "تتحمل منظمة حماس الإرهابية مسؤولية ما يجري في قطاع غزة ومنه".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على إطلاق بالونات متفجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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