وفاز آياكس أمستردام الهولندي على نظيره الإسباني (4 — 1)، محققا فوزا غاليا. وأحرز لاعبوا آياكس 3 أهداف متتالية، بدأها حكيم زياش في الدقيقة 7، ثم ديفيد كومبوس في الدقيقة 18، ودوسان ناديتش في الدقيقة 62.وفي الدقيقة 70 أحرز ماركو أسينسو هدف ريال مدريد الأول، لكن آياكس لم يمهله سوى دقيقتين ليحرز الهدف الرابع لاعبه لاسه شوني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وآياكس (١-٤) في دوري أبطال أوروربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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