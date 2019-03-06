الطائرات الإسرائيلية تقصف عدة أهدف في غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
قصفت مقاتلات إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عدة أهداف داخل مجمع عسكري تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شمالي قطاع غزة، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وقال البيان إن الغارات "جاءت ردًّا على إطلاق بالونات متفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وأضاف "ينظر الجيش ببالغ الخطورة إلى محاولة المساس بمواطني إسرائيل، وسيواصل العمل بقوة ضد هذه النشاطات".
وحمل الجيش في بيانه حركة "حماس" مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.
ولم يصدر أي تعليق عن الجانب الفلسطيني، كما لم يتضح على الفور سقوط ضحايا أو خسائر.
وشنت المقاتلات الإسرائيلية، الأحد، غارة على مرصد يتبع حركة "حماس"، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
ويطلق فلسطينيون بالونات حارقة من غزة باتجاه جنوبي إسرائيل، في إطار فعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية، التي تنظم قرب حدود القطاع، منذ أواخر مارس/آذار العام الماضي.
وتطالب تلك المسيرات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، وورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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