أياكس يكتسح #ريال_مدريد برباعية

الخليج - د ب أ تأهل فريق أياكس أمستردام الهولندي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،بعدما لقن مضيفه ريال مدريد الإسباني درسا قاسيا في فنون كرة القدم واكتسحه 4 1/ اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وظهر ريال مدريد حامل اللقب كشبح للفريق الذي نجح في الفوز على أياكس في أمستردام بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب.

وتفوق أياكس أمستردام في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 5 .3/

وانتهى الشوط الأول بتقدم أياكس بهدفين دون رد حيث افتتح المغربي حكيم زياش التسجيل بعد مرور سبع دقائق من بداية المباراة ثم أضاف البرازيلي دافيد ناريس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة .18

وفي الشوط الثاني تكفل الصربي دوشان تاديتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة62 قبل أن يختتم لاسه شوني التسجيل في الدقيقة .73

وسجل البديل ماركو اسينسيو الهدف الوحيد للنادي الملكي في الدقيقة .70

وانهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ناتشو فيرنانديز لحصوله على إنذارين في دقيقة واحدة.

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