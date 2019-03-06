الان تتابع أول رحلة سير في الفضاء “للنساء فقط” أواخر الشهر الجاري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حددت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أواخر الشهر الجاري موعدا لأول عملية سير في الفضاء تقوم بها النساء فقط.
وتسير رائدتا الفضاء التابعتين لناسا آن ماكلاين وكريستين في الفضاء يوم 29 مارس الجاري خارج وكالة الفضاء الدولية.
وسبق أن قامت النساء برحلات سير في الفضاء مرات عديدة من قبل، ولكن الرحلة المقررة أواخر الشهر الجاري، سوف تكون أول رحلة من هذا النوع
تقوم بها رائدتا فضاء، وفقا للمتحدثة باسم وكالة ناسا كاثرين هامبيلتون.
وسوف تتلقى ماكلين وكوتش المساعدة من الأرض من امرأة ثالثة، وهي كريستين فاتشول، والتي غردت في أول مارس أنها سوف تكون على وحدة التحكم بمركز فضاء جونسون التابع لناسا في هيوستن بتكساس.
وذكرت هامبيلتون أن ناسا سوف تعقد مؤتمرا صحفيا قبل موعد عملية السير في الفضاء لوصف الإجراءات التي ستقوم بها الرائدتان، مضيفة أن المهمات
الموكلة إلى كل من ماكلاين وكوتش قد تتغير.
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