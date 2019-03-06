شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المر يفتتح معرض طوابع إيباكس في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، افتتح محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم معرض طوابع إيباكس 2019 دبي وهو المعرض الثالث الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة طوابع البريد بمناسبة عام التسامح في «سوق التنين 2».
حضر الافتتاح ذياب الرشيدي قنصل عام الكويت بدبي وسلطان المدفع ممثل بريد الامارات وراشد الهرمودي مدير سوق ورسان ممثلا عن شركة نخيل وعبد الله طيب خوري رئيس جمعية الامارات لهواة الطوابع وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وعبد الله المطيري الرئيس الفخري للمعرض وبرنارد بيستون رئيس الاتحاد الدولي لهواة طوابع البريد إلى جانب ممثلين للدول المشاركة.
يشارك في المعرض بريد الامارات وجمعيات هواة الطوابع في الامارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان واستراليا وبريد فلسطين إلى جانب تجار وشركات معنية بالطوابع والعملات.
وأوضح عمر محمد أحمد رئيس اللجنة المنظمة وعضو لجنة تحكيم الدراسات عن التاريخ البريدي أن جمعية الامارات لهواة الطوابع تنظم المعرض بالتعاون مع ادارة سوق التنين 2 للعام الثالث على التوالي ويلقى إقبالاً من المشاركين والجمهور. (وام)
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