التحالف يدمر أكبر معسكرات الحوثي في حجور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات:

قال الموقع الرسمي للجيش اليمني، أمس الثلاثاء،: «إن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم من بينهم قيادي ميداني، خلال المعارك التي خاضتها قبائل حجور، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في عدد من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد». وأوضح: «إن قبائل حجور تمكنت من صد هجوم مكثف للميليشيات من عدة محاور على الحديتين شرقي عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمالي حجة».

وبالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ثلاث غارات جوية، استهدفت عربة للميليشيات محملة بالذخائر في كبري وادي مور، إضافة لاستهدافها لموقع عسكري للميليشيات شرقي منطقة المندلة بمديرية كشر.

كما استهدفت معسكراً للميليشيات في منطقة المفخاذ بني جعمان شرقي المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة؛ حيث أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين.

وقُتِلَ وجُرِحَ أكثر من 75 عنصراً من ميليشيات الحوثي في معارك طاحنة تشهدها مناطق قبائل حجور، على خمسة محاور؛ حيث سيطر رجال القبائل على إحدى دبابات عناصر الميليشيات الحوثية شرقي جبل ‎جمانة، وعلى مدافع بعيدة المدى، بحسب تصريحات مؤكدة لمصادر قبلية.

وأكدت المقاومة الشعبية في حجور، أنها صدّت أعنف هجوم شنته ‎الميليشيات الحوثية على الجبهتين الشرقية والغربية لكشر، استخدمت فيه كل ما لديها من قوة. واستمر الهجوم أكثر من 12 ساعة، وانتهت المواجهات بسيطرة رجال القبائل على جبل ‎العصابة، المحاذي لجبل ‎صمعر الاستراتيجي المُطل على العبيسة ومنطقة عذر. وأوضحت المصادر: إن الميليشيات حاولت باستماتة اختراق مواقع القبائل؛ من خلال القصف المدفعي والصاروخي الكثيف؛ حيث لجأت إلى استخدام الصواريخ الباليستية؛ لقصف قرى مأهولة بالسكان في منطقة العبيسة.

في الأثناء، أعلن قائد عسكري في الجيش اليمني عن سقوط 70 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، بين قتيل وجريح، بينهم قيادي بارز، في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في جبهة رازح غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين أقصى شمالي البلاد.

وقال قائد محور رازح، العميد صالح المجيدي: «إن القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو، (أحمد حسين عثمان)، لقي مصرعه، فيما قُتِلَ وجرح 70 من عناصر الميليشيات، على وقع المعارك، التي تشهدها الجبهة». وأضاف: إن «العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيات في مديرية رازح». وأشار العميد المجيدي إلى أن قوات الجيش الوطني حررت العديد من القرى والتباب، التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في محور رازح. وثمّن الدور البارز لقوات التحالف العربي في مساندة الجيش الوطني؛ من خلال دك عدد من مواقع وتجمعات الميليشيات.

كما قامت الفرق الهندسية المختصة بنزع الألغام، التابعة للجيش اليمني، بنزع أكثر من 200 لغم أرضي وفردي خلال اليومين الماضيين في مديرية رازح؛ وذلك في إطار عملية واسعة تنفذها الفرق الهندسية؛ لنزع الألغام من المواقع التي تم تحريرها مؤخراً من ميليشيات الحوثي.

وحرر الجيش الوطني بدعم من طيران ومدفعية قوات التحالف، مواقع جديدة في جبهة باقم بصعدة. وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح: «إن ألوية الجيش الوطني في محور «علب» نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثي، وقامت بتصفية الجيوب في «آل زماح» و«آل معيض»، كما قامت بتحرير منطقة «آل قراض» بباقم، وبهذا فإن الجيش الوطني استكمل محاصرة باقم؛ تمهيداً لتحريرها بشكل كامل».