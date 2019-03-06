شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي: تواجد قوي للكتاب الإماراتي في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشر الإماراتي أصبح يسهم بقوة في تطوير صناعة الكتاب في المنطقة العربية وفي النهضة الثقافية والعلمية للإمارات، بفضل ما حققته الجمعية في مدة تعتبر قصيرة جداً بالمقارنة مع تاريخ النشر في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الشيخة بدور القاسمي، خلال الاحتفال الذي نظمته الجمعية أمس الأول في مدينة الشارقة للنشر، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها، بحضور حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والشيخ سالم خالد القاسمي، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة المساعد لشؤون تطوير المعرفة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: إن الجمعية بدأت مسيرتها ب 13 دار نشر فقط، بينما تضم اليوم 138 داراً، ما يعد إنجازاً كبيراً، ليس لأن العدد تضاعف أكثر من عشر مرات فحسب، بل لأن الجمعية تقوم أيضاً بدور فعّال يحسب لها في تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية، حتى أصبح للناشر الإماراتي صوت قوي يمثله في جميع الفعاليات في المنطقة والعالم.

وذكرت أن الجمعية أصبحت تتواجد بقوة في جميع المعارض الدولية المهمة للكتاب، الأمر الذي أتاح للناشر الإماراتي فرصة التأثير المباشر في صناعة التشريعات والاستراتيجيات والقرارات التي تخص صناعة النشر المحلية والإقليمية والدولية.

واستعرضت الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الأعوام العشرة الماضية، منوهة بمركز الخدمات المتكاملة الذي اعتبرته نقلة نوعية في مسيرة الجمعية لمساهمته في تطوير قطاع النشر، وكذلك مشروع منصة الذي فتح المجال لأعضاء الجمعية لمشاركة أعمالهم خلال معارض الكتاب المحلية والعربية والدولية، لتمكينهم من عرض أعمالهم أمام أكبر عدد ممكن من المهتمين ودخول أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم خارج السوق المحلية.

كما أشارت إلى مبادرة ألف عنوان وعنوان التي أسهمت في إثراء المكتبات الإماراتية والعربية والعالمية بمحتوى عربي شيق، وشجعت المواهب الإماراتية في مجال الكتابة، وبناء علاقات مثمرة بين الناشرين والكتاب والرسامين.

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وتابعت الشيخة بدور القاسمي، «بعد كل ما سبق من إنجازات، نقف الآن على أعتاب مرحلة مهمة، أتمنى فيها الاستمرار في توحيد جهودنا وتنسيق العمل بيننا لتطوير البيئة التشريعية التي تنظم صناعة النشر في الإمارات والارتقاء بها لتشجيع الاستمرار والاستثمار في هذا المجال، خصوصاً أن أمامنا اليوم فرصة كبيرة تتمثل في تَعَطُّش القارئ العالمي لمحتوى مختلف ومتنوع، وأتطلع إلى تركيز جهودنا في الفترة المقبلة للمنافسة على المستوى العالمي ونشر كتبنا وثقافتنا في العالم».

واختتمت الشيخة بدور القاسمي كلمتها بتقديم الشكر لشركاء الجمعية الذين عملوا على نجاح مسيرتها، ولفريق الجمعية الإداري والتنفيذي الذي واصل طريقه بجد متغلباً على كل التحديات التي واجهت مهمته.

بدوره، أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، مواصلة الدعم الذي تقدمه الجمعية لجميع أعضائها بشتى صوره والعمل على توفير كل ما من شأنه تطوير قطاع النشر في الدولة، والنهوض بدور الناشرين، وانتشار إصداراتهم على المستوى الخارجي ووصولها إلى العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

ولفت الكوس إلى توافر جميع المقومات التي تبشر بمزيد من الازدهار لقطاع النشر في الدولة، منوهاً بالحراك الثقافي الذي تشهده الدولة ويحظى فيه الفكر والأدب والكتاب بمكانة سامية لدى المؤسسات الرسمية، والمجتمع، إلى جانب وجود القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية للناشر والمؤلف، مثمناً طموح الناشر الإماراتي في أن يكون بمستوى التطلعات وسعيه لتطوير خبراته بما يضمن للفكر والثقافة والإبداع في دولة الإمارات مزيداً من النجاح والانتشار.

وتخلل الاحتفال استعراض أبرز إنجازات الجمعية على مدار العشرة أعوام، التي تمثلت في توقيع 8 مذكرات تفاهم مع مؤسسات عاملة في الشأن الثقافي في الدولة تصب في خدمة قطاع النشر من بينها، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، جمعية حقوق الملكية الفكرية، المجلس الوطني للإعلام، اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ومبادرة ألف عنوان وعنوان، وتضمنت الإنجازات أيضاً حصول الجمعية على العضوية الكاملة في اتحاد الناشرين الدوليين - الشبكة العالمية التي تمثل دور النشر ومؤسساته الوطنية حول العالم، وعضويتها أيضاً في اتحاد الناشرين العرب، ومشاركة الجمعية في أكثر من 254 معرض كتاب محلياً ودولياً، كما دعمت جمعية الناشرين الإماراتيين طيلة الأعوام العشرة الماضية مشاركة أكثر من 76 ناشراً في معارض الكتب الدولية، وتم خلال الفترة منذ تأسيس الجمعية حتى اليوم إصدار أكثر من 15789 عنواناً إماراتياً.

وفي ختام الحفل جرى تكريم الشركاء الذين ساندوا ودعموا مسيرة الجمعية، وهم المجلس الوطني للإعلام، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة تنمية المجتمع، وهيئة الشارقة للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر، وشركة تلال العقارية، ومبادرة «ثقافة بلا حدود».

يشار إلى أن مسيرة جمعية الناشرين الإماراتيين انطلقت في العام 2009، لتحقيق جملة من الأهداف التي تنسجم مع الحراك الثقافي النشط الذي تشهده إمارة الشارقة ودولة الإمارات.