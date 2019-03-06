خادم الحرمين يبحث مع لافروف المستجدات الإقليمية والدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في حين رحبت الرياض بقرار بريطانيا تصنيف «ميليشيات حزب الله» بمجملها كمنظمة إرهابية.

والتقى لافروف، وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير.

وعقدت جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناولت جلسة المباحثات المستجدات إقليمياً ودولياً. وكان وزير الخارجية الروسي عقد مؤتمراً صحفياً أمس الأول مع الجبير، تناول مجمل الأحداث في المنطقة وبخاصة الشأن السوري.

وشملت المباحثات السعودية الروسية، القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وفي اليمن وكيفية تعزيز التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب. كما تطرقت المباحثات إلى إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى هامش زيارته إلى الرياض، التقى لافروف، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري. وعبر الوزير الروسي عن أمل موسكو في أن تساهم المعارضة السورية في الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية. وقال لافروف: «نقدر سعيكم لإيجاد حلول، ونعول على أن تساهموا مع غيركم من ممثلي المعارضة السورية في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية». وشدد الوزير الروسي: «تأمل موسكو بأن تؤيد المعارضة المسؤولة المجتمع الدولي في تقديمه مساعدة للسوريين، ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً في تهيئة أبسط الظروف للحياة وإعطائهم الفرصة للعودة إلى ديارهم».

من جانب آخر، رحبت السعودية، أمس الثلاثاء، بقرار المملكة المتحدة تصنيف «ميليشيات حزب الله» بمجملها كمنظمة إرهابية.

ووصف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي، «تصنيف هذه الميليشيات المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، بالخطوة المهمة والبنّاءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم».

وذكر المصدر أن خطوة المملكة المتحدة، تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي. وأكد المصدر ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي، حذو السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الميليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

(وكالات)