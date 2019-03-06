استنفار فلسطيني لحماية مصلى «الرحمة» بالقدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استنفر الفلسطينيون لمواجهة نية الاحتلال «الإسرائيلي» إغلاق مصلى «باب الرحمة» الملاصق للمسجد الأقصى المبارك. وقال حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، إن المجلس لن يستجيب لمحاكم الاحتلال التي تسعى لإغلاق مصلى «باب الرحمة»، وأكد أنه سيبقى مفتوحاً أمام المصلين، فيما اعتقل الاحتلال 12 فلسطينياً من الضفة الغربية.

وأوضح عضو المجلس الإسلامي عبد القادر أن المجلس عقد جلسة طارئة، أمس، لبحث ما أعلن عنه عبر وسائل الإعلام في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تفيد بإمهال «محكمة الصلح» في القدس مجلس الأوقاف، أسبوعاً للرد على طلب أجهزة الاحتلال إصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى «باب الرحمة». وقال عبدالقادر: لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، وأشار إلى أن محاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على الأقصى. وأضاف، «قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى «باب الرحمة» من الداخل والخارج، بأسرع وقت».

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبشكل خاص المقدسيون، للخروج في مسيرات غضب للتعبير عن التمسك بالمقدسات ورفض ما يحيكه الاحتلال للمسجد الأقصى في مصلى «باب الرحمة»، كذلك ناشدت جماهير الأمتين العربية والإسلامية وكل الأئمة والعلماء والمثقفين وأحرار العالم إلى هبة واسعة لحماية الأقصى ومواجهة ما يتعرض له من عدوان احتلالي ممنهج، والوقوف عند واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه قبلة المسلمين الأولى.

واعتبرت «الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات»، إصرار سلطات الاحتلال على إعادة إغلاق مصلى «باب الرحمة» في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، انتهاكاً جسيماً لحرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه.

واستولى مستوطنون على منزل عائلة الحلبي في حي عقبة درويش المجاور للأقصى في البلدة القديمة بمدينة القدس. واقتحم المستوطنون المنزل، حيث تقطنه سيدة مسنة وزوجها، بعد خروجهما للسوق لشراء حاجيات المنزل، وتم طردها وزوجها فور عودتهما لمنزلهما وتم الاستيلاء عليه. وتجمهر الشبان حول المنزل لحمايته من التسريب، فاعتدت عليهم شرطة الاحتلال وألقت قنابل الغاز تجاههم واعتقلت 5 شبان.

وهاجم مستوطنون، قرية عوريف جنوب نابلس، وحاصروا الهيئة التدريسية بمدرسة ذكور عوريف الثانوية، تحت حماية من جنود الاحتلال. وقال سكرتير مجلس قروي عوريف، عادل العامر، إن مستوطنين من مستوطنة «يتسهار» هاجموا المنازل من الجهة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في المنطقة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء عدم نقل أي من مقارها إلى القدس الشرقية، رداً على الخطوة الأمريكية الأخيرة بدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس.

وطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إنفاذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومواصلة إيفاد بعثة التحقيق الأممية لتستمر في دورها ومهامها للوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض بحق الشعب الفلسطيني. (وكالات)