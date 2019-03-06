خسارة تاريخية للعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

حقق الهلال السعودي فوزاً تاريخياً ومستحقاً على مستضيفه العين بهدف نجمه المُخضرم محمد الشلهوب في الدقيقة (65) من المباراة، التي جرت في «استاد هزاع بن زايد» ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبهما الدحيل، الذي هزم الاستقلال الإيراني (3-صفر).

وفاز الهلال لأول مرة على ملعب العين؛ بعد 7 لقاءات سابقة، أقيمت بينهما، شهد المباراة جمهور جيد تجاوز التسعة آلاف ونصف الألف متفرج.

جاءت المباراة قوية من جانب الهلال، الذي استحق الفوز بنتيجة كبيرة؛ بسبب كمية الفرص المُهدرة، وإصابة لاعبه البرازيلي ادواردو للقائم والعارضة، ثم الشهراني للقائم من ركنية.

وظهر «الزعيم» بمظهر البائس غير القادر على القيام بهجمات منظمة، ووصلت نسبة سيطرة الهلال إلى 64% في بعض الأوقات، قبل أن تتراجع إلى 60% مع نهاية اللقاء.

وماعدا تحركات بندر الأحبابي النشيط، افتقد العين الشراسة الهجومية، ووضح تأثير غياب البرازيلي كايو، لينتهي الشوط الأول سلبياً. وفي الشوط الثاني، ارتفع الأداء من الطرفين، وترجم الهلال فرصه الكثيرة إلى هدف بقدم المخضرم الموهوب محمد الشلهوب؛ بعد أن أضاع العديد من الفرص السهلة، ومع نهاية المباراة قام حكم اللقاء البحريني بطرد مدافع العين إسماعيل أحمد؛ لخشونته على لاعب الهلال ياسر الشهراني.

وكاد الهلال أن يتقدم بالهدف الأول، بعد مرور دقيقتين فقط؛ عندما أبعد الحارس العيناوي خالد عيسى الكرة من على خط المرمى، من الكرة التي حولها ادورادو من تسديدة ديجينك، وسيطر الهلال على مجريات اللعب، وشن هجمات عديدة وأهدر أكثر من فرصة عن طريق غوميز وجيفينكو؛ بسبب التسرع في إحراز هدف مبكر يريح به نفسه.

وانطلق الشوط الثاني بنفس سيناريو الأول، وأهدر غوميز فرصة التقدم للهلال، وأعقبها كارلوس ادواردو مباشرة بإهدار فرصتين، واحدة صدها القائم، والأخرى صدتها العارضة، كما صد القائم العيناوي كرة من ضربة ركنية، وفي الدقيقة 62 أجرى مدرب العين تبديله الأول؛ وذلك بدخول محمد عبدالرحمن مكان عامر عبدالرحمن؛ لتنشيط خط الوسط، وفي الدقيقة (65) أحرز محمد الشلهوب هدف التقدم الهلالي، مستفيداً من عرضية محمد البريك.