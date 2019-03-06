20 فنانة إماراتية وسعودية في «من أنت؟»

افتتح محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد في ندوة الثقافة والعلوم المعرض التشكيلي الأول المشترك بين الفنانات السعوديات والإماراتيات بعنوان «من أنتِ»، ويستمر حتى 12 مارس الجاري، وشارك فيه 10 فنانات من المملكة العربية السعودية، هن: أحلام الرفاعي، حنان الصالح، سلوى حجر، سماهر الخصيفان، عواطف المالكي، المها الكلابي، مها مصلي، ناديا علاوي، هيفاء حسنين، ود خاشقجي، فضلا عن 10 من الإمارات: حصة الراطوق، خلود الجابري، سلمى المري، سناء قرقاش، عاتقة قائد، فاطمة المزروعي، فاطمة لوتاه، كريمة الشوملي، منى الخاجة، ونجاة مكي.

حضر الافتتاح محمد إبراهيم آل صبيح مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بجدة وسعيد محمد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وأعضاء مجلس إدارة الندوة وجمهور من الفنانين التشكيليين والمهتمين.

وضم المعرض باقة من اللوحات التشكيلية ما بين التجريدية والواقعية والتي تنوعت ألوانها ورؤيتها الفنية وحازت الكثير من الإعجاب، وصاحب الافتتاح عزف موسيقي لفنان الساكسفون السعودي سعد الحارثي، وعازف التشيلو الإماراتي فاضل الحميدي بمجموعة من موسيقى أغنيات فيروز وعبدالوهاب ومحمد عبده.

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وقد شهدت قاعة المحاضرات في الندوة جلسة تعريفية قدمها الروائي ناصر عراق وافتتحها بلال البدور متوجهاً بالشكر لكل المشاركات، وأكد أن المعرض يترجم العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وهي علاقات موغلة في القدم للجوار الذي يربطه الرمل والبحر والتواصل بين الأجداد والأبناء.

وأكد البدور أن المعارض التشكيلية علاقة حميمية بين المبدع والمتلقي عبر الريشة واللوحة.

وأشاد هشام بنجابي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للثقافة والفنون في جدة بالمعرض الذي فتح باباً جديداً للعلم والثقافة، وأكد أن المملكة العربية السعودية في رؤيتها الجديدة 2030 ستكون باباً مفتوحاً على مصراعيه للشباب والمرأة لتقديم الابتكار والإبداع والثقافة.