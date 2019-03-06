«داعش» في الباغوز ينتظر الضربة القاضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقفت العمليات العسكرية في بلدة الباغوز شرقي سوريا، مؤقتاً، أمس الثلاثاء، بعد هدنة غير معلنة بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من التحالف الدولي ومن تبقى من مسلحي تنظيم «داعش»، قبيل معركة الحسم مع المقاتلين الرافضين للاستسلام، فيما خرج مئات الأشخاص الجدد من الجيب الأخير للتنظيم الإرهابي، في وقت شن الجيش السوري ضربات جوية ضد مسلحي «داعش» واشتبك معهم في بادية حمص الشرقية.

وذكرت مصادر ميدانية أن توقف المعارك تزامن مع خروج عائلات جديدة من المدنيين والمصابين، إضافة إلى أفراد من داعش وعائلاتهم من بلدة الباغوز. وبحسب مصادر محلية من المنطقة، يتحصن مئات المسلحين وعائلاتهم في بقعة صغيرة في بلدة الباغوز، ويرفضون تسليم أنفسهم لقوات التحالف الدولي. كما يوجد داخل الباغوز المئات من المدنيين المحاصرين، في حين غاب أثر قادة «داعش» من الصف الأول واختفوا قبل أيام بدون أن يُعرف أي شيء عنهم.

وقال ناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية إن الآلاف، من بينهم مسلحون من داعش، غادروا آخر معاقل التنظيم في سوريا. وعند نقطة فرز للخارجين قرب الباغوز، شوهد أمس مئات الرجال والنساء ينتظرون تفتيشهم والتدقيق في هوياتهم من جانب مقاتلي«قسد» بعد خروج ثلاثة آلاف شخص في اليومين الأخيرين. وأكد المتحدث باسم التحالف شون راين أمس أن «معركة دحر ما تبقى من داعش في الباغوز متواصلة مع هجوم قوات سوريا الديمقراطية وضربات التحالف». وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية «بذلت جهوداً لتمكين المدنيين من مغادرة ساحة المعركة بأمان... ما أدى إلى تأخير القتال». من جهة أخرى، ذكر المرصد أن «قسد» ألقت القبض على انتحاري من تنظيم «داعش» في منطقة الكرامة بريف الرقة. وأوضح أن الانتحاري كان يستقل دراجة نارية وبحوزته سلاح رشاش، فضلاً عن ارتدائه لحزام ناسف، وجرى القبض عليه خلال ال 24 ساعة الماضية أثناء محاولته تفجير نفسه في موكب تشييع لأحد الموتى. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الوطن نقلًا عن مصدر عسكري أن «الطيران الحربي في سلاح الجو السوري نفذ نهاراً عدة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لداعش في بادية حمص الشرقية وتحديداً على أحد الطرق الترابية المؤدية إلى بلدة السخنة وإلى الجنوب الشرقي من البلدة». (وكالات)