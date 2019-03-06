مركز الجليلة يستضيف ورشة حول الملكية الفكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مركز الجليلة لثقافة الطفل، بالتعاون مع «جمارك دبي»، ورشة عمل حول «حقوق الملكية الفكرية»، شارك فيها 33 طالباً وطالبة من المدرسة الأهلية الخيرية، قدمتها عائشة حارب وزينب حبيب من قسم إدارة الملكية الفكرية في جمارك دبي.

تعرف الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 10 و11 عاماً، بشكل مبسّط وممتع إلى دور الجمارك في حماية الاقتصاد، والتصدي للبضائع المقلدة والمحظورة. كما تضمنت الورشة محاور عن حقوق الملكية الفكرية وكيفية المحافظة عليها وتسجيلها ومخاطر البضائع المقلدة على المجتمع والاقتصاد. وقد أتيحت للأطفال فرصة تقديم الاقتراحات والأفكار ومناقشة المحاضِرَتين حول محاور الورشة.

وقالت محبوبة باقر مدير أول التوعية والتثقيف في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: نحرص على توعية الأطفال وتثقيفهم وتعريفهم بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها، لتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ومواكبة الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة لتشجيع أفراد المجتمع على تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة. وأضافت: تأتي الورشة في ظل التعاون مع مركز الجليلة لثقافة الطفل لتنظيم فعاليات موجهة للأطفال، وهي فرصة ثمينة للالتقاء بهذه الشريحة التي يتوجه لها اهتمامنا في جمارك دبي، لأنهم صناع التميز لمستقبل الإمارات، ونأمل أن يتولوا دفة التطوير الشامل لتجربتنا التنموية الرائدة عالمياً.

وقال عادل عمر مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل: نحرص في المركز على استقطاب كل ما من شأنه أن يرفع وعي الأطفال ويزيد من ثقافتهم المجتمعية، ويحفز لديهم ملكة الإبداع. ونحن على يقين أن معرفة حقوق الملكية الفكرية والحرص عليها سيدفعهم للابتكار والإبداع والابتعاد عن التقليد، وهذا مبدأ أساسي في توجهات دبي التي تنتهج التميز في كل مشروع وفكرة.