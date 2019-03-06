الجيش الجزائري يتعهد بحفظ الأمن ومحاربة الفوضى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، أنه سيبقى ممسكاً بمكسب إرساء الأمن والاستقرار، وتعهد بالحفاظ على البلاد والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى وسفك الدماء، في وقت خرجت مسيرات رفضاً لعرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في إبريل المقبل، في حين دعت المفوضية الأوروبية، إلى احترام «حرية التعبير والتجمع» في الجزائر.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه لن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء، مؤكداً أن الجيش سيبقى ماسكاً بزمام المقاليد. وأضاف، لدى زيارته الأكاديمية العسكرية للضباط في شرشال بولاية تيبازة، أن بعض الأطراف يزعجها رؤية الجزائر آمنة، مؤكداً أن الشعب الجزائري لن يفرط بنعمة الأمان. وأضاف الفريق قايد صالح قائلا «الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه».

وأضاف «ندرك أن هذا الأمن المستتب وهذا الاستقرار سيزداد تجذراً وترسيخاً، وسيبقى الشعب الجزائري يعيش في ظل هذه النعمة، وسيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكاً بزمام إرساء هذا المكسب الغالي الذي به استعاد الوطن هيبته». واعتبر المسؤول الجزائري الكبير أن انتهاء الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي «لم يرض بعض الأطراف (لم يسمها) الذين يزعجهم أن يروا الجزائر آمنة ومستقرة». واسترسل «بل يريدون العودة بها (الجزائر) إلى سنوات الألم والجمر التي عايش خلالها الشعب كل أشكال المعاناة وقدم خلالها ثمناً غالياً».

وخاطب الفريق قائد صالح الجزائريين قائلاً «هذا الشعب الأصيل والأبي الذي عاش تلك الظروف الصعبة وأدرك ويلاتها لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال».

وتأتي زيارة الفريق قايد صالح الميدانية إلى شرشال، بعد يومين من إيداع بوتفليقة ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، عن طريق مدير حملته الانتخابية، كما تأتي في ظل تنامي المسيرات والتظاهرات بشكل واسع ضد العهدة الخامسة.

وأمس خرج آلاف الأشخاص، أغلبهم من الطلبة، في العاصمة ومدن أخرى ضد ترشح بوتفليقة. وحاول الطلبة السير باتجاه قصر الرئاسة، لكن قوات مكافحة الشغب تدخلت واستخدمت الغاز المسيل للدموع لثنيهم عن مسعاهم. وقامت السلطات، بوقف حركة المترو (قطار الأنفاق)، والمرور المتجهة إلى وسط العاصمة.

وعملت قوات الشرطة على تطويق المتظاهرين الذين تمكنوا من التجمع بساحة البريد المركزي، وظلت المحال التجارية بوسط العاصمة الجزائرية مفتوحة، فيما بدت حركة السير بطيئة. وكان المشهد مماثلا تقريبا في جامعات تيزي وزو، والبويرة، وبجاية، وقسنطينة، وعنابة، وقالمة، والبليدة، وسعيدة، ووهران.

وبالجامعة الإفريقية بولاية أدرار جنوب غربي الجزائر خرج الأساتذة في تظاهرة احتجاجا على استمرار بوتفليقة في الحكم، أسوة بالطلبة الذين تظاهروا مساء الاثنين. كما ينتظر ان يعلن الأساتذة أيضا عن إضراب لدعم «الحراك الشعبي» كما دعا إلى ذلك المحامون. ودعت منظمات المحامين في بجاية الى «مقاطعة العمل القضائي على مستوى كل المحاكم والسجون»، ابتداء من اليوم الأربعاء. (وكالات)