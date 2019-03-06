«صكوك ملكية» للعقارات المقيدة بخطة دفع في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

علمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة داخل السوق العقاري في دبي أن «دائرة الأراضي والأملاك» طورت مؤخراً نظاماً داخلياً جديداً يتيح للملاك والمستثمرين والمشترين النهائيين للعقارات الجاهزة أو على الخريطة المرتبطة والمقيدة بخطط دفع طويلة الأمد إصدار «صك ملكية» قبل سداد كامل القيمة.

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وأوضحت المصادر أن «أراضي دبي» بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد الذي يعد مشروعاً مستقبلياً للحلول كبديل لنظام التسجيل المبدئي «عقودي»، وسيوفر ميزة تتيح لمشتري العقارات المقيدة بخطط دفع طويلة الأمد إصدار عقود «إيجاري» عند استلام العقار بهدف الاستثمار وتحقيق العوائد المنشودة.

وأضافت أيضاً أن الدائرة تدرس في الوقت الراهن تطوير آليات وإجراءات تنظيمية لفك صكوك الملكية المقيدة بسنوات وخطة دفع طويلة في حال سداد كامل قيمة العقار قبل انتهاء المهلة المحددة واستبداله بصك ملكية نهائي.

وقال الخبير العقاري مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»: «تواصل إدارة أراضي دبي بذل الجهود المستمرة لتوفير أعلى معايير الشفافية والأسس القانونية والتنظيمية التي تصبو للارتقاء بجاذبية البيئة الاستثمارية العقارية المحلية في الإمارة وتطوير الحلول المبتكرة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات والمستثمرين مع رفد القاعدة التشريعية بالمزيد من القرارات والمبادرات التي تصب في صالح حفظ وصون حقوق جميع الأطراف».