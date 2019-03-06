النعيمي يطلع على مستجدات مشروع «قطار الاتحاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بديوان الحاكم أمس، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، حيث تبادل سموهم الأحاديث حول القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واطلع سموهما خلال اللقاء على آخر مستجدات مشروع «قطار الاتحاد» وما تم تنفيذه في المرحلة الماضية.. واستمع الجميع إلى شرح واف حول أهداف وفوائد هذا المشروع وما تم إنجازه من دراسات للمرحلة الثانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وخط سير المرحلة الثانية والتي ستربط الغويفات بالفجيرة، ويتم حاليا دراسة عدد من المشاريع المستقبلية لاستكمال الشبكة والتي تضم خط الحمرية وخط الزوراء في إمارة عجمان.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من الشيوخ وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعدد من رؤساء ومديري الدوائر وطارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب سمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وفريق عمل مشروع شركة الاتحاد للقطارات وكبار المسؤولين. (وام)