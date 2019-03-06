محمد بن راشد: النيادي والمنصوري يحملان حلم مؤسسي دولتنا ويمثلان طموحات شعبنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، في إطار مجلسه الأسبوعي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رائدي الفضاء الإماراتيين الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري من مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء.

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الرائدين النيادي والمنصوري أطراف الحديث حول رحلتهما المستقبلية الى محطة الفضاء الدولية المتوقعة في شهر سبتمبر القادم واستعداداتهما النفسية والجسدية والتدريبية لخوض غمار هذه الرحلة التي سيقوم بها أحدهما ويجري خلال وجوده لمدة أسبوع داخل المحطة التي تدور فوق كوكب الأرض بارتفاع حوالي 450 كيلومتراً تجارب علمية حول الفضاء والكواكب والجاذبية وغيرها.

وقد استمع سموه من الرائدين الى إيجاز حول التدريبات العلمية والعملية والدراسات التي أجرياها والتي تؤهلهما ليكونا رائدي فضاء أسوة بنظرائهما من الرواد العالميين.

وبارك سموه للشابين مسيرتهما وتمنى لهما النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافهما الشخصية والوطنية وإعلاء شأن دولتهما من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية التي تخدم الوطن والإنسانية جمعاء.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولتنا تعطي الأولوية في الاستثمار والتنمية إلى العلم والتعليم وتأهيل الشباب الذين كما قال سموه «نعول عليهم في ترسيخ قواعد متينة ومستدامة يرتفع فوقها بناء العلم والمعرفة والتقدم الحضاري بكافة أشكاله والوانه».

وأضاف سموه «إن شباب الوطن المتسلحين بالعلم والمعرفة والإرادة هم أركان البنيان وهم للخيل فرسان وللتميز عنوان.. سيرا على بركة الله وبارك الله مسيرتكما».

وغرد سموه على تويتر «هزاع المنصوري وسلطان النيادي، أول رائدي فضاء من العالم العربي لمحطة الفضاء الدولية، يحملان حلم مؤسسي دولتنا، ويمثلان طموحات شعبنا، ويلهمان أجيالنا لتكون همتهم في الفضاء، وأحلامهم تعانق السماء».

حضر المجلس الأسبوعي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية والثقافية وكبار المسؤولين في الدولة.

(وام)