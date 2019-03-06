الوصل يكسر عقدة الفوز ويعتلي قمة المجموعة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير

فك الوصل عقدة لازمته منذ 11 عاماً في دوري أبطال آسيا بعد انتصاره أمس الأول على حساب ضيفه النصر السعودي بهدف وحيد سجله نجمه البرازيلي فابيو دي ليما (62) عن طريق ركلة جزاء.

تصدر (الإمبراطور) ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد تعادل ذوب آهان أصفهان الإيراني مع ضيفه الزوراء العراقي صفر-صفر، وسيلتقي الوصل مع الزوراء في الجولة الثانية على استاد كربلاء الدولي في 11 مارس/آذار الجاري، فيما يلعب النصر في الرياض مع ذوب آهان.

وكسر الوصل سلسلة طويلة من الخسائر بعد تلقيه 6 هزائم متوالية في نسخة العام الماضي، و عجز الأصفر عن تجاوز دور المجموعات في المسابقة بصيغتها الحالية، حيث اكتفى في مشاركة 2008 بفوزين فقط، عندما تفوق على الكويت الكويتي بهدف طارق حسن، وعلى القوة الجوية العراقي 2-1.

وتكمن أهمية الفوز بالنسبة للوصل أنه جاء على وصيف الدوري السعودي، وبعد أن أجبر الفريق على إكمال المباراة منذ الدقيقة 22 بأجنبي وحيد هو البرازيلي فابيو ليما، بسبب تعرض مواطنه كايو للإصابة، وغياب رونالدو منديز للسبب نفسه.

وفي الجهة المقابلة، لم تكن عودة النصر إلى البطولة بعد ثلاث سنوات من الغياب موفقة، وفشل في تحقيق الفوز قاريا للمباراة الخامسة تواليا، وتحديدا منذ أن انتصر على بونيودكور الأوزبكستاني 1-صفر في 2016.

وأعرب الروماني لورينت ريجيكامب عن سعادته بتحقيق الفوز مع الوصل من أول مباراة في دوري أبطال آسيا، لافتاً إلى أن الفريق الأصفر بذل مجهودا كبيرا، ولاعبيه قاتلوا في الملعب ضد فريق قوي مثل النصر الذي لديه لاعبون جيدون.

وعن الطموح في بقية مبارياته بالمجموعة خاصة التي تلعب خارج الديار، قال ريجيكامب: «الكل يدرك أن بطولة آسيا كل مباراة فيها تختلف عن غيرها ولا يهم اسم الفريق، المهم طريقة اللعب والقتال على كل نقطة ونصحيتي إلى لاعبي الوصل أن يتركوا أقدامهم على الأرض فزنا فقط في مباراة واحدة والطريق طويل حتى نصل إلى مرحلة التأهل، وعلينا إظهار شخصية الوصل أكثر».

وأوضح المدرب الروماني أنه لا يهمه ما يصرح به البرتغالي مدرب النصر السعودي، وقال: «المهم أن الوصل فاز، أنا سعيد جدا لفريقي لأنه يستحق الانتصار وما هو معروف أن الفريق الذي يفوز هو الذي يستطيع أن يسجل، لذلك مبروك للوصل».

وعن تألق يوسف أحمد الذي لم يشارك مع الفريق في المباريات السابقة قال ريجيكامب: «لقد قلت لكم من قبل إن الوصل لديه فريق من 24 لاعباً حينما تتاح لأحدهم فرصة دخول المباراة سيعطي كل ما عنده وهذه الطريقة التي يتدربون عليه باستمرار».

بدوره، أكد البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل والذي تم اختياره رجل المباراة من قبل الآسيوي، أنهم حققوا المهم في المباراة وهو الخروج بالنقاط الثلاث بعد أن بذلوا مجهودا كبيرا.

وقال نجم الوصل: «الفوز كان مهماً جدًا لأننا حققنا أول ثلاث نقاط لنا في البطولة الآسيوية بعد أن عجزنا عن تحقيق الفوز في المشاركة السابقة، وأنا سعيد بتسجيلي للهدف الشخصي الثالث مع الوصل، والفوز سيجعل الجميع في آسيا يعرف من هو الوصل وسنحاول أن نحافظ على هذا المظهر».

من جهته، بدأ البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي قائلاً: «أنا حزين، لقد كنا الطرف الأفضل وسجل علينا هدف من ركلة جزاء، وغابت عنا بعض التفاصيل التي كانت ستجعلنا نحدث الفارق».

وتابع: «الوصل سجل هدفا ونحن لم نستطع الوصول إلى شباكه وانتهت المباراة وهذا حال كرة القدم لا تعطي الإنسان كل ما يريده وهذه المباراة لم تكن لنا، خسرنا فيها بتفاصيل صغيرة وبعض الأمور».

وأنهى فيتوريا حديثه بالقول: «بالنسبة لنا الخسارة ليس بالشيء الجيد ومهمتنا أن نكمل في البطولة إلى النهاية وتحقيق الفوز في الجولات المقبلة».