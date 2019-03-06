«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترحات تطوير البنى التحتية بالمطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمكتب سمو الحاكم.

وبدأت مجريات الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر المجلس خلالها عدداً من القرارات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة.

واعتمد المجلس، عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة الطيران المدني، والمتعلقة بدعم خطط تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة لشركات الطيران العاملة بمطار الشارقة الدولي.

وأوضح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، أنه ضمن الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة تعمل الدائرة بشكل دائم على دراسة مختلف الموضوعات المرتبطة بالطيران في إمارة الشارقة، وتوفير كل الخدمات اللوجستية لدعم النمو الكبير في حركة المسافرين والشحن في مطار الشارقة الدولي.

واطلع المجلس على تقرير دائرة الموارد البشرية حول مساهمات الدائرة في توظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2018، وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس الدائرة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توظيف الكوادر الوطنية وإعدادهم، حرصت الدائرة بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات والهيئات في القطاع الحكومي والخاص على رفع نسبة التوطين في سوق العمل.

ولفت رئيس دائرة الموارد البشرية، إلى أن الدائرة وضعت ضمن خططها إعداد برامج تأهيل و تدريب خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الفنية وخريجي الثانوية العامة، بهدف تزويدهم بالخبرات العلمية المطلوبة لسوق العمل، موضحاً أن البرامج التأهيلية، انتسب فيها 5736 باحثاً وباحثة عن العمل، أما عن برامج التدريب الميداني فتم إلحاق 983 متدرباً في 44 جهة حكومية، على مستوى مدن ومناطق الإمارة.

وأشار بن خادم، إلى أن عدد المعينين في عام 2018 من الكوادر الوطنية في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية بلغ 2283، وبلغ عدد المرشحين للمقابلات 8864 ل 60 جهة حكومية.

وناقش المجلس، تقرير اللجنة الدائمة للتثمين والهدم في إمارة الشارقة، وبين خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدائرة باشرت منذ إنشائها في عام 2007، تقييم المباني المتأثرة بالمشاريع التنموية في الإمارة؛ حيث بلغ عدد المنشآت التي تقييمها 4375، وانتهى رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى تقديم عدد من المقترحات من شأنها الارتقاء بعمل اللجنة، وتجاوز كل الصعوبات التي تواجهها ووجه المجلس بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

واعتمد المجلس، إعفاء كبار السن وذوي الإعاقة من رسوم دخول المتاحف التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف، وذلك في إطار حرص المجلس التنفيذي على ترجمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في خدمة هذه الفئة المهمة ودعم الحراك الثقافي بالإمارة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غداً، وسيناقش فيها مشروع قانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

كما اطلع المجلس على عدد من القوانين والمراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

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