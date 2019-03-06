شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تواصل قصفها للمنشآت الحيوية بالحديدة غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت ميليشيات الحوثي قصفها للمنشآت الحيوية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، ضمن تصعيدها العسكري المتزامن مع رفضها الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والذي نص علي انسحابها من مدينة وميناء الحديدة.

ونقلت قناة 'العربية' الإخبارية عن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اليمنية قوله إن الميليشيات الحوثية عاودت الساعات الماضية قصف مستشفي '22 مايو' و'مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي' بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، رغم خلوهما من أية أهداف عسكرية للمقاومة المشتركة.

وأكد أن القصف أحدث أضرارًا في المنشأتين المدنيتين اللتين سبق أن تعرضتا للقصف عشرات المرات من قبل الميليشيات الحوثية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.

يشار إلي أن ميليشيات الحوثي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة محاولات تسلل فاشلة صوب الأحياء السكنية والشوارع المحررة داخل مدينة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثى تواصل قصفها للمنشآت الحيوية بالحديدة غربى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.