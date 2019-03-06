شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تضم اللغات الاسبانية والصينية والفرنسية ضمن مناهج تعليمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، ضم اللغة الفرنسية والإسبانية والصينية لمناهج التعليم فى المدارس الإماراتية، على أن يختار الطالب لغة من الثلاث، بالإضافة إلى التوسع في تدريس مواد الرياضيات والعلوم والتصميم الابتكاري باللغة الإنجليزية.

وكشف حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتى ، فى احدى المحاضرات بمدينة أبو ظبى، عن عزم الوزارة فى تطبيق تلك الآلية بداية من العام المقبل، بعد نجاح التجربة فى 5 مدارس من مداري رياض الأطفال.



وزير التعليم الإماراتى

وتأتى تلك الخطوة ضمن مبادرة لتطوير الخريجين للمنافسة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص ومواكبة تغيرات سوق العمل العالمي، وذلك عبر الاستناد إلى مناهج علمية حديثة ومتطورة تهدف إلى إكساب الطلبة الكثير من المهارات ، وتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التعليم.