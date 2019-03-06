الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على إطلاق بالونات متفجرة

رام الله — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى الليلة على عدد من الأهداف الإرهابية داخل مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ردّا على إطلاق بالونات متفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وأضاف البيان: "ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة إلى محاولة المساس بمواطني إسرائيل وسيواصل العمل بقوة ضد هذه النشاطات الإرهابية".
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