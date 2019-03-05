الإعلان الرسمي للموسم الثامن من Game of thrones.. وتحديد موعد الانطلاق (فيديو)

جدة - عمرو شويل “أنا أعرف الموت، لديه الكثير من الوجوه.. أتطلع لرؤية هذا الوجه”، بهذه الكلمات ظهر الفيديو الدعائي الرسمي للموسم الثامن من المسلسل الملحمي Game of Thrones.

وظهر في الإعلان آريا ستارك وتيريون وسيرسي لانيستر وسانسا ستارك وجون سنو ودينيريس تارجاريان وتنانينها المخلصين.

تطرق الإعلان أيضا إلى المعركة التي تدور بين الأحياء وجيش الموتى بقيادة النايت كينج “عدونا لا يتعب، لا يتوقف.. لا يشعر” هكذا يحذر جون سنو من جيش الموتى.

الموسم الأخير مكون من 6 حلقات، بما في ذلك الحلقة التي تتضمن معركة وينترفيل التي وصفت بأنها أطول معركة في السلسلة الملحمية كما يظهر الإعلان الدعائي مشاركة جيمي لانيستر في هذه المعركة.

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ومن المقرر أن ينطلق الموسم الثامن من Game of Thrones يوم 14 ابريل وينتهي يوم 19 مايو المقبل.

https://web.facebook.com/GameOfThrones/videos/393604481192687/