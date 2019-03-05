«جوتيريش يتدخل».. وساطة جديدة لحل الأزمة الرئاسية في فنزويلا

جاء ذلك على لسان المتحدث الأممي استيفان دوجيك، في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، حيث نفى دوجريك بشدة وجود أي اتصالات بين طرفي الأزمة.
وقال: "المرة الوحيدة التي تواصلا فيها كانت عندما تلقى الأمين العام رسالة من جوايدو، ورد جوتيريش عليها"، في إشارة إلى رسائل متبادلة بين الجانبين عبر "تويتر"، نهاية يناير الماضي، بشأن الأزمة في كاراكاس.
وأضاف دوجريك: "نحن على دراية كاملة بالوضع، وجوتيريش لم يهاتف أيًّا من قادة الطرفين"، مشيرًا إلى أنَّ الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء ما يجري، وطالب بضرورة العمل على منع تصعيد حدة التوتر.
وأمس الاثنين، دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، الذي نصَّب نفسه رئيسًا مؤقتًا قبل أسابيع، المواطنين إلى الخروج في مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة، السبت.
ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد البلاد توترًا داخليًّا وخارجيًّا، بعد خطوة جوايدو، وتأييد دول إقليمية لها، لا سيَّما الولايات المتحدة، رغم فوز مادورو قبل ذلك بأشهر بعهدة ثانية في الرئاسة.
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