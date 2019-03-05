وعود بوتفليقة تصطدم بحناجر طلابية غاضبة.. مظاهرات جديدة في الجزائر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي خرج آلاف الطلاب في وسط العاصمة الجزائر وعدة مدن أخرى - اليوم الثلاثاء - في مظاهرات جديدة للتنديد بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رافضين وعوده بإجراء إصلاحات وانتخابات رئاسية مبكرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ردَّد الطلاب "جيبو بي آر إي (القوات الخاصة للشرطة) زيدوا الصاعقة (وحدة من الجيش) ماكانش عهدة خامسة يا بوتفليقة"، وسط انتشار كبير للشرطة في وسط العاصمة بدون أن تتدخل، بل اكتفت بتحديد مكان تجمعهم وتحركهم في الشوارع المجاورة لساحة البريد المركزي.

وساند المارة الطلاب بالتصفيق وسائقون بإطلاق أبواق سياراتهم بينما أصبح التحرك في وسط العاصمة صعبًا جدًا.

وتظاهر الطلاب بأعداد كبيرة أيضًا في وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن الجزائر ولكن أيضًا في البويرة والبليدة وبجاية، ما يدل بحسب الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، على أن الاحتجاجات لا تتجه نحو الهدوء.

وفي العاصمة حيث تمنع كل أنواع التظاهر منذ 2001، أصبح الطلاب يتجمعون بشكل يومي منذ عشرة أيام استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبعد إعلان ترشحه لولاية خامسة، أصبح الرئيس بوتفليقة الثمانيني المريض والمقعد منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، هدفًا لاحتجاجات غير مسبوقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 20 سنة.

وقدم الرئيس المنتهية ولايته أمس الأول الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، متعهدًا بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه وإجراء إصلاحات سياسية عميقة، لكن لا يبدو أنّ هذه الوعود حققت أهدافها فيما اعتبر أنصار الرئيس - أمس الاثنين - أنّها تحقق "بشكل كامل" مطالب المتظاهرين.

وكتب الطلاب على إحدى اللافتات "لا دراسة لا تدريس حتى يسقط الرئيس" بينما دعا بعض الطلاب إلى الإضراب.

وشهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية إضرابًا شاملًا للطلاب، كما أفاد أستاذ قائلًا: "لم أشاهد هذا منذ إضراب الطلاب في 1980".

كما ينتظر أن يعلن الأساتذة أيضًا عن إضراب لدعم "الحراك الشعبي" كما دعا إلى ذلك المحامون، ودعت منظمات المحامين في بجاية (180 كيلو مترًا شرقي الجزائر) إلى مقاطعة العمل القضائي على مستوى كل المحاكم والسجون، ابتداء من غدٍ الأربعاء.