يتعرض مزارعو الأفيون في الهند لمشكلة بسبب تلف محاصيلهم من ذلك النبات الذي يُزرع لأغراض طبية، بسبب ببغاوات أدمنت التغذي عليه.
وشكا المزارعون في ولاية مادهيا براديش، من ذلك، قائلين إنه: فضلاً عن موسم غير منتظم لسقوط الأمطار، كان تأثير الببغاوات شديدًا على محاصيلهم.
وأضاف المزارعون أن مساعي ترهيب الطيور باستخدام مكبرات الصوت لم تحدث أثرًا كبيرًا في الوقت الذي لم تقدم فيه السلطات المحلية أي مساعدة وحذروا من أن تلك الببغاوات تكبدهم خسائر فادحة، وفقًا لشبكة "بي بي سي" الإخبارية.
فيما نشرت وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية، تغريدة تضمنت لقطات فيديو لببغاء يطير حاملاً زهرة خشخاش كاملة.
وأوضح المزارعون أن ما ينتجونه من ذلك الأفيون لصالح شركات الأدوية ولديهم تصريح بزراعته.
وقال مزارع يدعى "ناندكيشور" إنه لجأ إلى استخدام مكبرات صوت، وحتى إطلاق الألعاب النارية لترهيب الطيور.
وأضاف مفسرًا أن زهرة الخشخاش الواحدة تنتج من 20 إلى 25 جرامًا من الأفيون، لكن مجموعة كبيرة من الببغاوات تتغذى على النبات من 30 إلى 40 مرة يوميًا، والبعض منها يطير حاملاً زهور الخشخاش: "لا أحد يستمع إلى مشكلاتنا. من سيعوضنا عن تلك الخسائر؟"
ونوه اختصاصي نبات الأفيون في كلية البستنة في ماندساور، أر إس تشاونداوات، لصحيفة "ديلي ميل" إلى إن الأفيون يمنح الطيور طاقة فورية، مثل تأثير الشاي أو القهوة على الإنسان، قائلاً: إنه بمجرد تجربة الطيور لهذا الغذاء، سرعان ما تقع فريسة لإدمانه.
كانت هذه تفاصيل خبر ببغاوات الهند تُدمن "الأفيون".. مزارعون: "يمنحهم طاقة فورية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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