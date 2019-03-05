دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تكشف عن هاتف Oppo F11 بنتوء وF11 Pro بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية Oppo F11 الذي يضم تصميم النتوء العلوي waterdrop في الشاشة، وOppo F11 Pro الذي يضم تصميم الكاميرة المنبثقة.

كشفت Oppo في السوق الهندي اليوم عن هاتفي Oppo F11 Pro وOppo F11، حيث يختلف تصميم الكاميرة الأمامية في الهاتفين بين تصميم النتوء العلوي في شاشة هاتف Oppo F11 وتصميم الكاميرة المنبثقة في هاتف Oppo F11 Pro، إلا أن كلا الهاتفين مميز بحجم شاشة 6.53 إنش، في شاشات IPS LCD مميزة بجودة عرض 1080 في 2340 بيكسل.

وتأتي الكاميرة الأمامية في كلا الهاتفين بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، بينما يتميز كلا الهاتفين بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 1/2.3، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير، حيث تدعم الكاميرة الخلفية إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل مع أقل تشويش.

كما تقدم Oppo الإصدارات الجديدة بوضع تصوير ليلي Ultra Night Mode، الذي يحاكي نمط جوجل Night Sight وأيضاً نمط هواوي Night Mode، كما يدعم الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي، مع 23 نمط للتعرف على المشهد، والموضوع، مع ميزة تحسين الألوان، والتي تعرف بتقنية Color Mapping.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يدعم كلاً من هاتف Oppo F11 وOppo F11 Pro بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 3.0، التي تدعم شحن كامل للهاتف في 80 دقيقة فقط وفقاً لتصريحات Oppo، إلا أن كلا الهاتفين مميز بمنفذ microUSB.

وتقدم Oppo رقاقة معالج MediaTek Helio P70 في الإصدارات الجديدة مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، دون دعم بطاقة ذاكرة خارجية.

ومن المقرر أن يتوفر كلاً من هاتفي Oppo F11 وOppo F11 Pro على أمازون في الهند، على أن يأتي F11 Pro بألوان متدرجة من الأسود، والأخضر، بينما يأتي هاتف F11 بألوان الأبيض، الأخضر إلى جانب البنفسجي.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تكشف عن هاتف Oppo F11 بنتوء وF11 Pro بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.