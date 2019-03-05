دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كل ما تود أن تعرفه عن معايير USB 4 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت كلاً من Intel و USB-IF اليوم رسمياً عن معايير USB 4 الجديدة التي تشكل مستقبل الكثير من الأجهزة والتي تتميز بقدرة على دعم الكثير من المهام، مع سرعة نقل بيانات تصل إلى 40 جيجا بايت في الثانية، وفي السطور القادمة نستعرض كل تفاصيل المعايير الجديدة.

سرعة أعلى في نقل البيانات في USB4

تأتي معايير USB4 الجديدة بمواصفات رئيسية في اثنان من المسارات من معايير USB C الحالية، حيث تدعم حتى 40 جيجا بايت في الثانية عبر أسلاك الكابل التي تدعم 40 جيجا بايت في الثانية، وهي سرعة أعلى من معايير USB الحالية التي تأتي بسرعة نقل بيانات 20 جيجا بايت في الثانية، حيث تضاعف المعايير الجديدة سرعة نقل البيانات وذلك بفضل اثنان من القنوات في المنفذ وأيضاً الكابل.

كما يدعم معايير USB4 البرمجيات الخاصة والمثبتة على الأجهزة، والتي تعمل على دعم فصل البيانات التي يتم دفعها للأجهزة إلى اثنان من القنوات ومن ثم جمعها من جديد لعرضها على الجهاز بشكل متكامل، أيضاً من المقرر أن تعمل التقنية على الوجه الأمثل عند دعم الأجهزة وأسلاك الكابل إلى جانب المنافذ أيضاً لمعايير USB4، أيضاً تحتاج المعايير الجديدة إلى كابل USB-C.

USB4 تدعم إدارة البيانات بشكل أفضل

تدعم أيضاً معايير USB4 العديد من الأنظمة الخاصة بالبيانات والعرض، لدعم المستخدم في تحقيق الإستفادة من ميزة سرعة نقل البيانات في مجالات متنوعة، أيضاً يمكن من خلال التوافق مع الأنظمة المتنوعة أن تدعم معايير USB4 الكثير من الأجهزة بمختلف أنواعها أيضاً.

وقد أكدت مؤسسة USB-IF على أن معايير USB4 ستدعم الكثير من الأنظمة والبروتوكول في مشاركة نفس النطاق الترددي، حيث يمكن إرسال إشارة 4K HDR على سبيل المثال عبر كابل USB، كما يمكن لنفس الكابل أن يدعم نقل البيانات أو الملفات، أو الإتصال في واجهة Wi-Fi.

أيضاً من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على آداء وحدات USB hub، أو اللوحات الأم في أجهزة الحاسب المحمول أو المكتبي، لذا علينا أن نترقب تحول هذه المعايير من المرحلة النظرية إلى التنفيذ بشكل فعلي مع سرعة 40 جيجا بايت في الثانية.

Advertisements

Thunderbolt 3

أحد التغييرات المتوقعة في معايير USB 4 الجديدة تأتي في دعم Thunderbolt 3، حيث بدأت Intel العمل بمعايير Thunderbolt 3 في 2017، مما يتطلب دفع رسوم من شركات أخرى لترخيص الأجهزة المتوافقة، ومن المقرر أن تأتي معايير USB4 الجديدة بتقنية Thunderbolt 3 مدمجة، مما سيدعم الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لخفض تكلفة تصنيع الأجهزة.

أيضاً من المتوقع أن تتطلب 100 w من الطاقة، مع دعم معدل نقل بيانات 40 جيجا بايت في الثانية، كما تدعم 8 مسارات من نقل البيانات في DisplayPort حيث يمكن لهذه المميزات أن تدعم اثنان من شاشات 4K HDR عند تردد 60 Hz، أو شاشة 5K .

يذكر أن معايير USB4 لن تكون USB 4.0 عند إطلاقها في الأجهزة بشكل رسمي، حيث تعمل USB-IF على تغيير عنوان المعايير عند إطلاقها، حيث أطلقت معايير USB 3.0 على سبيل المثال بعنوان الجيل الأول من USB 3.1، لذا حتى الآن لا يمكن التأكيد عى الأسم الذي ستنطلق به المعايير الجديدة في منتصف 2019.

أيضاً من المقرر أن تتوافق معايير USB4 مع USB السابقة والأجهزة المميزة ب Thunderbolt 3 أيضاً، لذا فإن المعايير الجديدة ستدعم نطاق واسع من الأجهزة حتى الأجهزة ذات التسعير المرتفع أو الكابل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة حتى في حالة عدم إعتماده رسمياً.

موعد إنطلاق الأجهزة التي تدعم معايير USB4

قد تنطلق معايير USB4 في منتصف 2019، إلا أن الأجهزة التي تدعم المعايير الجديدة ستبدأ في الإنتشار لدى المستخدمين في بداية 2020، أيضاً قد تتوفر الأجهزة والهواتف التي تدعم المعايير الجديدة في 2019، إلا أنها لن تحقق الإستفادة قبل أن تنتشر المعايير الجديدة لدعم الإتصال بين الأجهزة المختلفة.

المصدر

هذا الموضوع كل ما تود أن تعرفه عن معايير USB 4 ظهر على التقنية بلا حدود.