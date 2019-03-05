إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين قطر وإيطاليا

نشرت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على موقعها الرسمي عبر "تويتر"، جاء فيها أن البحرية القطرية أجرت تمرينا مشتركا مع الفرقاطة الإيطالية، "كارلو مارجوتيني".

وذكر بيان الوزارة القطرية أن التمرين المشترك الذي جاء تحت عنوان "العبور"، تضمن الدفاع الجوي، والدفاع السطحي، والتشكيلات والمناورات البحرية المشتركة، إضافة إلى تمارين الأمن والسلامة.

وتابع البيان القطري أن الهدف من وراء المناورة المشتركة، هو التدريب على مكافحة الإرهاب البحري، ورفع الكفاءة القتالية والجاهزية، وتبادل الخبرات بين البحريتين، القطرية والإيطالية.

وكانت الفرقاطة الإيطالية "كارلو مارجوتيني" قد وصلت الأحد إلى ميناء الدوحة التجاري للمشاركة في التمرين.

وأجرى البلدان عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة، في العامين الأخيرين، كما افتتحت الدوحة، في 2017، مقرا جديدا لملحقيتها العسكرية لدى روما.