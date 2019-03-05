تمرين عسكري مشترك بين البحرية القطرية والإيطالية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أعلنت قطر تنفيذ قواتها البحري تمرينًا عسكريًا باسم "العبور"، مع الفرقاطة الإيطالية "كارلو مارجوتيني".
وذكر بيان صدر عن وزراة الدفاع القطرية، وصل الخليج 365 نسخة منه، أن التمرين تضمن الدفاع الجوي، والدفاع السطحي، والتشكيلات والمناورات البحرية المشتركة، إضافة إلى تمارين الأمن والسلامة.
وتهدف الخطوة، بحسب البيان، إلى التدريب على مكافحة الإرهاب البحري ورفع الكفاءة القتالية والجاهزية، وتبادل الخبرات بين البحريتين القطرية والإيطالية.
والأحد، وصلت "كارلو مارجوتيني" إلى ميناء الدوحة التجاري للمشاركة في التمرين.
وأجرى البلدان عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة في العامين الأخيرين، كما افتتحت الدوحة في 2017 مقرا جديدا لملحقيتها العسكرية لدى روما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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