أمير قطر: زيارة النمسا تأتي في إطار مد الجسور مع أوروبا

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارته إلى النمسا، الإثنين والثلاثاء، تأتي في إطار استراتيجية لمد جسور التعاون والصداقة عبر دول القارة الأوروبية.

وأضاف "آل ثاني" عبر تويتر: "مباحثاتي في فيينا سترفع علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق إلى المستوى الذي يليق بصداقتنا ومصالحنا المشتركة".

وفي إطار الزيارة، التقى الأمير كلا من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والمستشار سيباستيان كورتس.

ووقع الجانبان تفاهمات اقتصادية وتجارية، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.