بمكافاة خيالية.. مليونير يعرض ابنته العذراء للزواج

جدة - عمرو شويل عرض مليونير ابنته العذراء للزواج مقابل مبلغ يزيد على 300 ألف دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

المليونير الذي يحمل الجنسية التايلندية قال إنه مستعد لمنح أي رجل يقبل بابنته كارنسيتا، البالغة من العمر 26 عاما، مبلغا يعادل 315 ألف دولار وأن يسجل ملكيتها العقارية وأعمال العائلة باسمه.

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ويملك المليونير، البالغ من العمر 58 عاما، مزرعة فواكه مزدهرة ومثمرة، تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، في مقاطعة تشوبهون، جنوبي تايلاند.

واضطر المليونير إلى أن يضع مصير ابنته بيده وأن يتصرف لما يعتقد أنه في صالح مستقبلها، حيث تقضي العادات في بعض مناطق تايلاند بأن يدفع الرجل مهرا لزوجته المستقبلية، مثلما هو الحال في الدول العربية وبعكس العادات في الهند.

وقال الأب المليونير إنه لا يوجد قيود على جنسية المتقدم للزواج من ابنته ومن يقع عليه الاختيار، طالما أنه سيعمل جاهدا وأن يساعد في سعادة ابنته.