مصنوعة يدويا.. تعرف على أغلى وأحدث سيارة في تاريخ البشرية

جدة - عمرو شويل حصلت السيارة “لا فواتور نوار” لشركة “بوغاتي” لصناعة السيارات، على لقب “أغلى سيارة في التاريخ”، بعد الكشف عن سعرها في معرض جنيف للسيارات 2019.

ووصل سعر السيارة إلى 12,452,905 دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

وأطلقت الشركة على سيارتها اسم “لا فواتور نوار” أو “السيارة السوداء”، وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز “تايب 57 أس سي أتلانتيك”، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.

وقال مصمم بوغاتي إيتيين سالومي إن كل عنصر في السيارة تمت صناعته يدويا، كما أن هيكلها الخارجي “المصنع من ألياف الكربون يحتوي على لمعان أسود عميق لا ينقطع إلا عن طريق بنية الألياف المتناهية الصغر”، مضيفا أن هذه هي “المادة التي تم التعامل معها بشكل مثالي”.

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وأشار سالومي إلى أن العمل على التصميم استغرق وقتا طويلا بحيث وصل الفريق المصمم إلى مرحلة “لم يعد بإمكانه أن يطور أو يحسن أكثر”.

أما مميزات السيارة، فهي أنها زودت بمحرك بثماني أسطوانات، سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.