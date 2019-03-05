إطلاق موقع إلكتروني لمؤتمر دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

علن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن إطلاق الموقع الرسمي للمؤتمر الدولي”دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية” والذي سيعقد في فندق الإنتركونتنتال بالرياض من 17 حتى 19 رجب 1440هـ الموافق 24-26 مارس 2019 حيث خصص له عبر الرابط المباشر: http://arabarchives-conf.info/ .

ويأتي إطلاق الموقع لهدف التعريف بهذا الحدث الذي سيقام لأول مره على مستوى المملكة والشرق الأوسط وذلك من خلال إستعراض أهداف المؤتمر، محاوره، جدول الأعمال، المتحدثين وفرص الرعاية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي ستحتضنه الرياض سيجمع العديد من المختصين سواءً من المملكة أو من بقية دول العالم وسيقدم خلاله 60 ورقة عمل بالإضافة للمعرض المصاحب وورش العمل التي شيسارك خلالها العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المهتمة بهذا المجال.