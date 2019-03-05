«مقتل شابين» يفتح ملف العلاقات المتوترة بين الشرطة الفرنسية و«الفقراء»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أضرم مثيرو شغب في مدينة غرونوبل الفرنسية النار في 65 سيارة واستهدفوا قوات الأمن بالأسهم النارية والزجاجات الحارقة بحسب ما أكد مسؤولون اليوم الثلاثاء، في ليلة ثالثة من أعمال العنف عقب وفاة مراهقين خلال مطاردة الشرطة لهما.

وبدأت المواجهات مساء السبت عندما رصدت الشرطة الشابين البالغين من العمر 17 و19 عامًا، على متن دراجة نارية مسروقة بدون لوحة تسجيل وبدون خوذة حماية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأثناء مطاردة سيارة شرطة لهما اصطدما بحافلة، وفقا لمكتب النائب العام المحلي الذي يحقق في ظروف وفاتهما كحادث.

وقال حسن بوزجوب مدير ناد اجتماعي في منطقة ميسترال بجرينوبل - حيث قضى الشابان - إنّ فتيانًا من الحي شاهدوا ما حدث وهم يعتقدون أنّ خطئًأ ما حصل من جانب الشرطة.

وذكر شخصٌ من أفراد الأسرة - لم يكشف عن اسمه - أنّ الشرطة مسؤولةٌ عن وفاتهما وذلك في تعليقات أدلى بها لمراسل الوكالة الفرنسية أمام محكمة المدينة أمس الأول الأحد.

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لكنّ مكتب النائب العام في جرونوبل رفض تحميل المسؤولية للشرطة، وقال إنّ الشابين عرّضا أشخاصًا آخرين للخطر باجتيازهما إشارة المرور الحمراء والقيادة على الرصيف وبسرعة كبيرة.

وكثيرًا ما تثير الوفيات التي تتسبب بها عمليات للشرطة احتجاجات عنيفة في أحياء فقيرة في مدن فرنسية حيث العلاقات بين المجتمعات المحلية وعناصر الأمن غالبًا ما تكون متوترة.

وأثار مقتل رجل بعد إطلاق النار عليه في مدينة نانت بغرب فرنسا، أعمال شغب استمرت ليال عدة في يوليو الماضي، واتهم ضابط الشرطة فيما بعد بالقتل غير العمد.

وفي 2005، اندلعت ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات في أنحاء فرنسا في أعقاب وفاة مراهقين من السود، صعقًا بالكهرباء في أحد أحياء باريس بينما كانا يختبئان من الشرطة، التي تمت تبرئتها لاحقًا.

والأسبوع الماضي، اندلعت أعمال عنف في منطقة ميسترال بمدينة جرونوبل بعد اعتقال رجل كان بحوزته حشيش القنب.