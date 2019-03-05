إضراب في الداخل ومقاضاة في الخارج.. الخناق يضيق على البشير

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي واصلت المعارضة السودانية الضغط على نظام الرئيس عمر البشير لإجباره على التنحي عن السلطة، عبر خطوات تصعيدية في الداخل أو في الخارج.

هيئة تجمُّع المهنيين وقوى حليفة معه دعت إلى إضراب عن العمل ليوم واحد، كأحد أشكال المقاومة السلمية لنظام حكم البشير، في وقتٍ تواصل فيه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المتفرقة في عدد من المدن والمناطق.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، إلى إضراب عن العمل اليوم، تمهيدًا لعصيان مدني شامل يهدف لشل الحكومة، وبحسب بيان التجمع فإنَّ الإضراب عن العمل تضمّن البقاء في مكان العمل دون مزاولته، ورفع شعارات ومطالب المضربين، وذلك في القطاعات التي لا تؤثر بشكل مباشر على صحة الناس وحياتها.

وتفاعلت بعض الأطراف مع هذه الدعوات، فقد أكّد الأطباء أنّهم سيواصلون إضرابهم عن التعامل مع الحالات الباردة في جميع مستشفيات البلاد ليوم واحد، والانسحاب الكامل دون قيد أو شرط من مستشفيات القوات النظامية الجيش والشرطة، والتوقف عن العمل في العيادات الخاصة للاختصاصيين.

وأعلن أطباء الأسنان بدورهم مواصلة الإضراب عن الحالات الباردة بمختلف مستوياتهم المهنية من نواب اختصاصيين وأطباء عموميين وأطباء امتياز وخريجين وطلاب طب في القطاعين العام والخاص، كما أعلن الصيادلة تنفيذ وقفة احتجاجية بالمؤسسات الحكومية، مع استمرار إضرابهم الشامل في جميع صيدليات المستشفيات الحكومية، عدا صيدليات الطوارئ، وإضراب جزئي لجميع الصيدليات العامة من الساعة 8 وحتى 11 صباحًا.

كذلك أعلن فنيو المختبرات الطبية إضرابات جزئية في المعامل الخاصة والحكومية، وفي قطاع شركات إمداد المختبرات الطبية، مع مواصلة تقديم خدمات بنوك الدم، إضافة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية خارج البلاد.

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إجمالاً، وقّع على بيان الإضراب، أطباء وكوادر صحية تتبع لكل من المكتب الموحد للأطباء ولجنة صيادلة السودان المركزية وتجمع الصيادلة المهنيين واللجنة المركزية للمختبرات الطبية وتجمع اختصاصيي وتقنيي الأشعة وتجمع التمريض السوداني وتجمع ضباط الصحة وتجمع المهندسين الطبيين السودانيين واللجنة الموحدة لأطباء الأسنان السودانيين.

بالتزامن مع ذلك، كان الحراك السوداني المعارض على موعد مع تحرّك دولي، حيث أفادت مصادر مسؤولة بأنّه تمّ بالتنسيق مع هيئة المحامين الدوليين قبول مذكرة تتضمّن مطالب "الثورة السودانية".





وقال بكري محمد الناطق باسم مجموعة الصحفيين السودانيين المستقلين بكري محمد في تصريحات لـ"مصر العربية"، إنّ من أقام الدعوى عددٌ من الصحفيين السودانيين المستقلين وهيئة المحامين السودانيين المستقلين، لافتًا إلى أنّ هذه الهيئات تطلب تحركًا دوليًّا ضد نظام البشير لإجباره على النزول عند مطالب المتظاهرين والرحيل عن السلطة.

وأضاف أنّ المعارضة ترفض فرض حالة الطوارئ، وأي تسوية على دماء الضحايا، متابعًا: "لن نقبل باللعب في ثورتنا.. البشير يحاول تهدئة هذه التظاهرات التي عمّت في البلاد، لكنّنا متمسكون بسلميتنا حتى إذا حلّ الحكومة والبرلمان فنحن متمسكون بإسقام النظام ولن نتراجع عن ذلك".

واستطرد: "مشكلات الشباب لا تكمن في أزمة قوانين أو أزمات اقتصادية، بل تكمن في نظام كامل يضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو نظام محاصر تسبّب في فرض عقوبات على السودان".

وأشار إلى أنّ هذه العقوبات أثّرت على المواطن السوداني من الدرجة الأولى سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا، فالمواطن هو الذي يدفع الضريبة سواء بحالة القمع التي يفرضها النظام أو الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة، ويجب على وسائل الإعلام تسليط الضوء على هذه الأمور حتى تتكشف الحقائق كاملة دون تزييف أو تضليل.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، احتدت عقب قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز ثلاث مرات، وتستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية لفض المظاهرات فضلا عن اعتقال محتجين وشخصيات من المعارضة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى سقوط 26 قتيلًا في الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من شهر بينهم فردا أمن، وتقول منظمات حقوقية إن العدد لا يقل عن 40 قتيلًا، فيما أعلن المهدي سقوط مقتل 50 شخصًا على الأقل.

اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.