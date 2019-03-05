"لمة الخير".. 5 آلاف متبرع لإنقاذ الطفل "أوسكار" من السرطان ببريطانيا

شخصه الأطباء العام الماضي بأنه "مريض سرطان"، وأن الأمل الوحيد لعلاجه الحصول على متبرع بأحد "الخلايا الجذعية" التي ستستخدم في علاج الطفل "أوسكار" ذو الخمس سنوات الذي أصيب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد.

المفاجأة التى أدهشت أسرة "المحارب الصغير" كانت تتمثل في عدد المتبرعين الذين اصطفوا أمام مدرسته لتقديم المساعدة لذلك الصغير والذي وصل عددهم إلى 5 آلاف شخص.

في ديسمبر 2018، صدمت أسرة الطفل البريطاني "أوسكار ساكسيلبي لي" عندما لاحظت ظهور "كدمات" متفرقة في أنحاء جسده الهزيل، إلى أن اكتشف أبواه أنه "مريض سرطان" وسيبدأ "رحلة الكيماوي" لكنها اكتشفت أن ذلك العلاج يقضي على خلايا الدم ولا يساهم في تحسن حالته، ما سيتطلب إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية لتجديد الخلايا التالفة، بشرط وجود متبرع تطابق "خلاياه" مع جسد "أوسكار" وأنه ليس لديه سوى 3 أشهر بالتقريب قبل أن تتدهور حالته الصحية، وفقا لما ذكره موقع "LADbible" الأمريكي.