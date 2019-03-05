تعرف على فوائد المطر

شهدت المحافظات المصرية، فجر اليوم، سقوط الأمطار بشكل كبير، وربما لا يعرف البعض أن لها فوائدًا صحية ونفسية فريدة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حواره مع درية عاطف، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم يشهد فرصًا لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتدخل ليلا للقاهرة، على أن تسقط الأمطار الغزيرة وتكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري في بعض الأوقات، وقد تصل في جنوب سيناء لسيول خفيفة، وتكون خفيفة في شمال الصعيد.

ونوه "عبدالعال" إلى أن الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية والوجه البحري، وبعد غد على السواحل الشمالية الشرقية، ثم تنتهي وتبدأ درجات الحرارة في الرجوع لمعدلها الطبيعي.

وما لا يعلمه كثيرون أن المطر له مجموعة من الفوائد الصحية التي تهدئ العقل والجسد والروح، وقد تغير نظرة الشخص الذي لا يحب المطر تماما.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية والنفسية للمطر، بحسب موقع "foot files" الصحي:

1 - رائحة المطر لها تأثير مهدئ:

يوجد رائحة مميزة للمطر اسمها "Petrichor"، اكتشفها اثنان من العلماء الاستراليين في الستينيات، وتلك الرائحة، بحسب موقع "لايف ساينس"، هي خليط من المواد الكيميائية التي تطلقها البكتيريا التي تعيش في التربة، والزيوت التي تطلقها النباتات أثناء فترات الجفاف، ولها تأثير فعال لتهدئة الإنسان.

2 - الهواء أثناء المطر يكون أنظف وأعذب:

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أظهرت دراسة لمعهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتكنولوجيا، ونشرت في مجلة "Atmospheric Chemistry"، أن الهواء يكون نظيف جدا أثناء وبعد هطول الأمطار الغزيرة.

والسبب في ذلك أنه عندما تتساقط قطرات المطر عبر الغلاف الجوي، تجذب مئات الجسيمات من الملوثات مثل السخام والكبريتات والبكتيريا قبل أن تصل إلى الأرض.

3 - يحسن الحالة النفسية والمزاجية:

السير تحت المطر غالبًا ما يساعد على تدريب العقل على التخلي عن السيطرة والذهاب للحياة، والطبيعة المؤقتة للمطر يمكن أن تساعد البعض في التعامل مع الخسائر الشخصية واللحظات السيئة، تمامًا كما هو حال المطر، كل شيء له لحظة وسيمر في النهاية.

4 - بذل مجهود خلال الطقس الممطر يحرق سعرات حرارية أكثر:

ونشر باحثون يابانيون مقالة في المجلة الدولية للطب الرياضي أثبتت أن الشخص الذي يقوم بنشاط بدني في الطقس البارد والممطر يحرق فعليًا سعرات حرارية ودهون أكثر مما يفعل نفس النشاط في الطقس المعتدل.

5 - الرطوبة جيدة للبشرة والصحة:

المستويات العالية من الرطوبة في الهواء التي تكون بعد وأثناء المطر، تساعد على الحفاظ على البشرة نضرة وشابة، ويعتقد بعض الباحثين أنه عندما تزيد مستويات الرطوبة عن 43%، فإن ما يقرب من 3/4 جزيئات الفيروسات الموجودة في الهواء تموت.