نائب وزير الخارجية الكويتي يتوجه لمصر للمشاركة في «الاجتماع الوزاري العربي»

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توجه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس، إلى مصر لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالدورة العادية 151، المقرر عقده في القاهرة على مدى يومين.

ويضم الوفد الكويتي كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالدورة العادية 151، سيبدأ مساء اليوم ويختتم أعماله الأربعاء 6 مارس.

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