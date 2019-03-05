شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى أن اجتماع القاهرة بحث آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل دفع الحل السلمى للازمة الراهنة فى البلاد، مؤكدا أنه تم تباحث الدورالواجب على الدول الثلاث لتسريع إيجاد حل للازمة الراهنة.
وأكد وزير خارجية تونس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرى خارجية مصر والجزائر، الثلاثاء، أن الشعب الليبي يعانى من تردى الأوضاع الاقتصادية ويحتاج لإيجاد حل ليبي_ ليبيى دون اى تدخلات خارجية.
وشدد وزير الخارجية التونسي على أهمية مساندة المبعوث الاممى الى ليبيا غسان سلامة، مؤكدا أن إيجاد حل سلمى للازمة الليبية يجب ان يتم عبر الشعب الليبي لدعم دول جوار ليبيا، مشيرا إلى وجود رؤية موحدة من الدول الثلاث لحل الأزمة.
فيما أكد وزير الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل صعوبة إيجاد حل للازمة الليبية فى ظل وجود تدخلات خارجية ، مشددا على أهمية وجود آلية موحدة لحل الأزمة الليبية لأن ذلك ينعكس على الأوضاع فى ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار الليبي.
وأكد مساهل فى مؤتمر صحفي مع وزيرى خارجية مصر وتونس دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا الثلاث سيكون في تونس.
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