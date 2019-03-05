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© AFP 2018 / Raad Adayleh
وأشار مرجانة إلى أن الوفد البرلماني السوري لم يكن يحمل رسائل سورية إلى الأردن ولم يعد برسائل إلى دمشق حول العودة للجامعة العربية.
واستطرد "موقف سوريا حول تلك النقطة واضح وصريح، ومجمل المؤتمر كان هادئا ولم تكن به اعتراضات نظرا لاتفاق الجميع على أهمية القدس".
ولفت مرجانة إلى أن موقف سوريا من موضوع العودة للجامعة العربية معلوم ومن أراد أن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي فعليه أن يأتي إليها ليعيدها إلى هذه الجامعة.
وعقد البرلمان العربي مؤتمره الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، برئاسة علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المصري.
وتعد المشاركة السورية هي الأولى بعد القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في آواخر العام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني سوري: من يريد إعادة سوريا للجامعة العربية يجب أن يأتي إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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