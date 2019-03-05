برلماني سوري: من يريد إعادة سوريا للجامعة العربية يجب أن يأتي إليها

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وقال مرجانة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "كانت المشاركة السورية هي عودة لمكانها الطبيعي بين الأشقاء بعد دعوتها من رئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان الأردني"، مضيفا "خلال المؤتمر لم يتم التطرق مطلقا بشكل رسمي لموضوع عودة سوريا للجامعة العربية، وربما تم النقاش حول هذا الموضوع في أحاديث جانبية".

وأشار مرجانة إلى أن الوفد البرلماني السوري لم يكن يحمل رسائل سورية إلى الأردن ولم يعد برسائل إلى دمشق حول العودة للجامعة العربية.

واستطرد "موقف سوريا حول تلك النقطة واضح وصريح، ومجمل المؤتمر كان هادئا ولم تكن به اعتراضات نظرا لاتفاق الجميع على أهمية القدس".

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ولفت مرجانة إلى أن موقف سوريا من موضوع العودة للجامعة العربية معلوم ومن أراد أن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي فعليه أن يأتي إليها ليعيدها إلى هذه الجامعة.

وعقد البرلمان العربي مؤتمره الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، برئاسة علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المصري.

وتعد المشاركة السورية هي الأولى بعد القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في آواخر العام 2011.