شكرى: ليبيا تعاني من خطر انتشار الجماعات الإرهابية والحركات المتطرفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى أن ليبيا تعاني من خطر انتشار الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن الحل السياسى هى السبيل الانجع لحل الأزمة اللييية. وأشار وزير الخارجية المصرى إلى أن الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا في القاهرة تدعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. Advertisements وأكد شكرى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرى خارجية تونس والجزائر، الثلاثاء، أنه صدر بيان ختامي للوزراء الثلاثة حول تطورات الأوضاع فى ليبيا وآليات دعم شعب ليبيا.

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