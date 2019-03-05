وزير خارجية تونس: لا يمكن الحديث عن نجاح مسار سياسي في ليبيا دون توحيد الجيش

القاهرة — سبوتنيك. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري والجزائري في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن "توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية شرط أساسي لنجاح المسار السياسي. لا يمكن الحديث عن نجاح مسار سياسي في ليبيا دون توحيد الجيش".
وأضاف "تداولنا مع مصر والجزائر الدور الذي يجب أن تقوم به الدول الثلاث في دعم جهود المبعوث الأممي إلي ليبيا وتسريع تجاوز الأزمة هناك".
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من جانبه أكد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل خلال المؤتمر "لا يوجد حل للأزمة الليبية خارج الإطار السياسي والسلمي. والحل النهائي الذي نتمناه هو الانتخابات وعودة المؤسسات الليبية".
ويناقش الاجتماع الوزاري الثلاثي دعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ودعم ما اتفق عليه الفرقاء الليبيون بإجراء انتخابات عامة في ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها لأكثر من 8 سنوات، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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